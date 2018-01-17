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В Тамбове в 2017 году родилось 56 двойняшек
В прошлом году в Тамбове родилось 3726 малышей, причем зафиксирован рекорд рождаемости двойняшек. Их число увеличилось в два раза – с 26 до 56. Был отмечен факт появления на свет тройни. При этом специалисты отмечают снижение числа вторых детей в семьях.
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В прошлом году в Тамбове родилось 3726 малышей, причем зафиксирован рекорд рождаемости двойняшек.
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