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Цены на продовольственные товары выросли на 0,5%
Сегодня, 07:42
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В 2017 году цены на продовольственные товары выросли на 0,5% - сообщает Тамбовстат. За год более всего подорожали: масло сливочное – на 12,5%, мороженое – на 10,5%, вина виноградные и шампанское – на 7,9%, кисломолочные продукты – на 6,6%, сыр – на 6,3%, молоко питьевое – на 3,9%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, по Тамбовской области за декабрь 2017 г. составила 3214,79 рубля в расчете на месяц.
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