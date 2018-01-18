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Областной суд оставил без изменения приговор в отношении Юрия Рогачева
Сегодня, 08:55
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18 января в Тамбовском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на решение Котовского городского суда по уголовному делу экс-главы города Тамбова Юрия Рогачева, которого признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы условно. В ходе рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции судебный акт первой инстанции оставлен без изменения.
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