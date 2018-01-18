Областной суд оставил без изменения приговор в отношении Юрия Рогачева 0 18 января в Тамбовском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на решение Котовского городского суда по уголовному делу экс-главы города Тамбова Юрия Рогачева

Цены на продовольственные товары выросли на 0,5% 0 В 2017 году цены на продовольственные товары выросли на 0,5% - сообщает Тамбовстат.

В 2017 году зарегистрировано 827 пожаров 0 В 2017 году по информации данным Главного управления МЧС России в Тамбовской области, зарегистрировано 827 пожаров, что на 10,2% меньше прошлого года.

Возобновилось расследование уголовного дела по факту уничтожения танцплощадки 0 Прокуратура Ленинского района Тамбова после обращения депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова установила, что предварительное расследование по факту уничтожения фонтана «Фестивальная площадка» в Парке культуры и отдыха в районе ТРЦ «Рио» в Тамбове завершили незаконно.

В Тамбове в 2017 году родилось 56 двойняшек 0 В прошлом году в Тамбове родилось 3726 малышей, причем зафиксирован рекорд рождаемости двойняшек.

За убийство 12 лет колонии строгого режима 0 В Моршанском районе местный житель был осужден за убийство. Как установлено судом осенью 2017 года пострадавший встретил в кафе двух знакомых.

Дороги в центре города Тамбова будут переделывать 0 Ремонт дорог по улицам Красная, Носовская и Октябрьская в районе центрального рынка города Тамбова будет выполнять новый подрядчик.

Группа "ЕжеВикА" опередила "Мельницу" и "Калевала" 0 По итогам 2017 года российская АРТ-фолк группа "ЕжеВикА" опередила по количеству клипов, созданных поклонниками творчества на You Tube, такие известные группы, как "Мельница", "Калевала" и "Калина фолк".

В школе «Сколково» выявлены хищения на миллионы рублей 0 В прошлом году в Тамбове открыли IT-школу «Сколково» на реализацию проекта было выделено почти 2 млрд. руб.

В Тамбове водитель грузовика сбил женщину и скрылся 0 На улице Гагарина в городе Тамбове произошло ДТП, водитель на грузовике красного цвета сбил женщину, которая находилась на дороге и собиралась перейти её в неположенном месте.

Закуплены новые автомобили для социальных учреждений области 0 В рамках федеральной программы закуплены для социальных учреждений Тамбовской области 12 автомобилей скорой помощи и 25 школьных автобусов.

Завершено расследование дела о незаконном обороте 300 тысяч бутылок контрафактного алкоголя 0 Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте 300 тысяч бутылок контрафактного алкоголя.

В Тамбове откроют памятники Герою Советского Союза Василию Сенько и Александру Московскому 0 На заседании Совета Тамбовского регионального отделения РВИО подвели итоги работы за прошлый год и обсудили планы на 2018.

ТГУ в тройке рекордсменов по защите «фальшивых» диссертаций 0 Эксперты сетевого сообщества «Диссернет» составили рейтинг высших учебных заведений по числу защищенных диссертаций с признаками плагиата.

Прокуратура подтвердила нецелевое использование средств дольщиков по ул. Коммунальная, 46 0 Прокурорской проверкой установлен факт нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства многоквартирного дома №46 по ул. Коммунальная в городе Тамбове.

Водитель «Рено Логан» стал виновником тройного ДТП 0 На перекрёстке улиц Советская и Чичканова в городе Тамбове произошло тройное ДТП.

В Тамбовской области увеличилось количество чрезвычайных происшествий 0 В январе в Тамбовской области заметно увеличилось количество чрезвычайных происшествий, прежде всего это касается роста ДТП и пожаров.

Александр Никитин выступил в Совете Федерации 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил в Совете Федерации ФС РФ на заседании профильного комитета по вопросам исполнения регионами полномочий, переданных с федерального уровня.

Канализационные воды затопили улицу Гастелло 0 Сегодня в Тамбове произошла коммунальная авария, из неучтенного канализационного коллектора на проезжую часть по ул. Гастелло в районе стадиона «Локомотив» гейзером начался развил нечистот.

Более тысячи жителей Тамбовского района остались без газа 0 В поселке Комсомолец Тамбовского района произошло срабатывание предохранительного запора клапана на газораспределительной станции АО «Газпром газораспределение Тамбов», что привело к массовому отключению от газоснабжения более тысячи потребителей.