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Индексация заработной платы обойдется в 40 млн. рублей
Сегодня, 08:00
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На ближайшем заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрят проект об индексации минимальных окладов, минимальных ставок заработной платы работников муниципальных учреждений города Тамбова. В целях обеспечения реального роста заработной платы работников муниципальных учреждений города Тамбова предлагается проиндексировать минимальные оклады на 4%, что потребует дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 39,9 млн. рублей.
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