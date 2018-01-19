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ГИБДД ищут свидетелей ДТП с участием пешехода
Сегодня, 08:05
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ГИБДД просит оказать помощь в поиске свидетелей ДТП на территории города Тамбова. Авария произошла еще 7 января 2018 года на улице Советской в районе дома № 7А, водитель сбил пешехода. Всех, кому что-либо известно о ДТП просьба, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 575240, 511954, 89204886464.
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