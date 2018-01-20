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Тамбовскую область накрыл снегопад
Сегодня, 07:33
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Тамбовскую область в выходные буквально засыпало снегом, практически выпала месячная норма осадков. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, отмечено увеличение количества ДТП. Сегодня в Тамбове осадков в виде снега не ожидается. Во вторник 23 января снег вернётся до четверга.
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