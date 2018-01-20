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В Котовске не было зарегистрировано ни одного случая отказа от новорожденных
Сегодня, 07:36
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По информации администрации города Котовска в минувшем году в местном роддоме не было зарегистрировано ни одного случая отказа от новорожденных, как и не было подкидышей. В 2017 году, в Котовске, родилось 246 малышей, шесть из них – двойняшки, у 40 процентов пар родились первенцы.
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