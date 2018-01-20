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В Тамбове на улице Базарной сбили детей
Сегодня, 16:30
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В Тамбове на улице Базарной в районе дома №166 водитель «Nissan» сбил 17-летнюю школьницу, которая переходила дорогу, в зоне видимости пешеходного перехода. Девочка с полученными телесными повреждениями была доставлена в областную детскую больницу. Через несколько часов опять же на улице Базарной был сбит 8-летний мальчик, который переходил дорогу вне установленного для перехода места.
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