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ФСБ пресекло деятельность преступной группы
Сегодня, 07:11
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России по Тамбовской области была пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, которая организовала легализацию незаконных мигрантов из Центрально-азиатского региона. Оперативниками изъяты поддельные дипломы, незаполненные бланки свидетельств о рождении, фиктивные трудовые книжки и другие документы для легализации мигрантов. В отношении главарей банды следственным отделением УФСБ возбуждено уголовное дело.
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