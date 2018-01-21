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Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения пенсионера
Сегодня, 07:18
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Мичуринским межрайонным следственным отделом по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения пенсионера Срипкина Алексея Федоровича по статье убийство УК РФ. Еще в декабре декабря 2017 года мужчина приехал в гости к своей сестре в рабочий поселок Дмитриевка Никифоровского района. Погостив немного у сестры, он пошел на автобусную станцию, чтобы оттуда уехать в город Мичуринск к себе домой. С той поры мужчину никто не видел.
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