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В Тамбове открылась выставка шерстяных картин
Сегодня, 07:40
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В областном Центре развития творчества в Тамбове открылась выставка «Шерстяная акварель», работы представили дети и педагоги из Мичуринска и Инжавинского района. Картины написаны не красками, а сделаны из шерстяных волокон.
Технологию создания картин Светлана не скрывает. На ее мастер-классы часто приходят родители. Готова научить шерстяной живописи каждого.
«Очень просто: покупаете множество оттенков шерсти, ситец. И тихонечко отщипываете шерсть. Чтобы показать всю гамму цветов, желательно, чтобы было очень много цветов шерсти – у меня их дома около шестидесяти» - рассказала Светлана журналистам ТК «Новый век».
Выставка проходит по адресу: г.Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д. 3 «Б», тел.: 8(4752)71-47-39
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