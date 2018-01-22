Вынесен приговор мужу, который пытался убить любовника жены

Октябрьский районный суд города Тамбова вынес приговор мужчине, которого признали виновным в покушении на убийство. Осужденный, заметив изменение в поведение супруги, залез в ее телефон и нашел там переписку с другим мужчиной, он стал следить за своей супругой. Вычислив любовника, он прибыл по месту его жительства и стал ждать его в холле около лифта. Когда ничего не подозревающий мужчина вышел из квартиры и подошел к лифту, ревнивец набросился на него с ножом и нанес ему множественные удары. Благодаря оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.Ревнивцу назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.