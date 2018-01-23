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Несколько десятков домов в Тамбове остались без отопления
Сегодня, 08:06
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На 19-ой распределительной сети произошла авария, что привело к ограничению подачи теплоносителя от двух тепловых пунктов. В зону отключения попали десятки многоквартирных домов и учреждения, расположенные в квартале, ограниченном улицами 2-я Высотная, Мичуринская, Николая Вирты и Магистральная. Работы по выявлению и устранению причин аварийной ситуации вели специалисты ПАО «Квадра», которые уже в 2 часа ночи 25 января устранили последствия аварии и восстановили подачу теплоносителя.
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