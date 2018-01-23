|
Количество жалоб в жилнадзор сократилось на 25%
Сегодня, 08:17
Комментариев: 0
Версия для печати
В 2017 году в Управление государственного жилищного надзора Тамбовской области поступило около 3,5 тысячи обращений, по сравнению с предыдущим периодом, количество жалоб сократилось на четверть. Управление выявило 76 нарушений в начислении размера платы за ЖКУ управляющими компаниями, которым выдали предписания для произведения перерасчета оплаты. Как заявил начальник управления Сергей Захарцев, работе управляющих компаний уделяется самое большое внимание.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.