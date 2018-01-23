|
В «Лыжне России» планирует принять участие более 4 тысяч человек
Сегодня, 11:33
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове в «Лыжне России – 2018» планируют принять участие более 4000 человек - от самых юных до ветеранов. Спортивное мероприятие состоится в парке «Дружба», в районе Первомайского (Тезикова) моста. Спортсменов, занявших призовые места на всех дистанциях, наградят медалями, дипломами и кубками Министерства спорта России и управления по физической культуре и спорту Тамбовской области.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.