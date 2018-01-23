В «Лыжне России» планирует принять участие более 4 тысяч человек 0 В Тамбове в «Лыжне России – 2018» планируют принять участие более 4000 человек - от самых юных до ветеранов.

Количество жалоб в жилнадзор сократилось на 25% 0 В 2017 году в Управление государственного жилищного надзора Тамбовской области поступило около 3,5 тысячи обращений, по сравнению с предыдущим периодом, количество жалоб сократилось на четверть.

Несколько десятков домов в Тамбове остались без отопления 0 На 19-ой распределительной сети произошла авария, что привело к ограничению подачи теплоносителя от двух тепловых пунктов.

Вынесен приговор мужу, который пытался убить любовника жены 0 Октябрьский районный суд города Тамбова вынес приговор мужчине, которого признали виновным в покушении на убийство.

Объем инвестиций в «Мичуринскую долину» составит порядка 12,5 млрд. рублей 0 В этом году на территории Мичуринского района и города Мичуринска планируется начать строительство научно-технического центра «Мичуринская долина», объем инвестиций составит порядка 12,5 млрд. рублей.

В Тамбове открылась выставка шерстяных картин 0 В областном Центре развития творчества в Тамбове открылась выставка «Шерстяная акварель», работы представили дети и педагоги из Мичуринска и Инжавинского района.

Главой Тамбовского района избран директор ООО «Жупиков» 0 Сегодня Тамбовский районный совет народных депутатов избрал депутата областной Думы, генерального директора ООО «Жупиков» Алексея Бородина на должность главы района.

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения пенсионера 0 Мичуринским межрайонным следственным отделом по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения пенсионера Срипкина Алексея Федоровича по статье убийство УК РФ.

ФСБ пресекло деятельность преступной группы 0 В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России по Тамбовской области была пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, которая организовала легализацию незаконных мигрантов из Центрально-азиатского региона

В Тамбове выпало 20 сантиметров снега 0 В Тамбове продолжают убирать городские улицы после обильных осадков, высота выпавшего снежного покрова оценивается в 20 сантиметров.

В Тамбове на улице Базарной сбили детей 0 В Тамбове на улице Базарной в районе дома №166 водитель «Nissan» сбил 17-летнюю школьницу, которая переходила дорогу, в зоне видимости пешеходного перехода.

В Котовске не было зарегистрировано ни одного случая отказа от новорожденных 0 По информации администрации города Котовска в минувшем году в местном роддоме не было зарегистрировано ни одного случая отказа от новорожденных

Тамбовскую область накрыл снегопад 0 Тамбовскую область в выходные буквально засыпало снегом, практически выпала месячная норма осадков.

ГИБДД ищут свидетелей ДТП с участием пешехода 0 ГИБДД просит оказать помощь в поиске свидетелей ДТП на территории города Тамбова.

Индексация заработной платы обойдется в 40 млн. рублей 0 На ближайшем заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрят проект об индексации минимальных окладов, минимальных ставок заработной платы работников муниципальных учреждений города Тамбова.

В Тамбов пришли сильные метели 0 На территории Тамбовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий, уже несколько часов подряд идет обильный снег.

Областной суд оставил без изменения приговор в отношении Юрия Рогачева 0 18 января в Тамбовском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на решение Котовского городского суда по уголовному делу экс-главы города Тамбова Юрия Рогачева

Цены на продовольственные товары выросли на 0,5% 0 В 2017 году цены на продовольственные товары выросли на 0,5% - сообщает Тамбовстат.

В 2017 году зарегистрировано 827 пожаров 0 В 2017 году по информации данным Главного управления МЧС России в Тамбовской области, зарегистрировано 827 пожаров, что на 10,2% меньше прошлого года.

Возобновилось расследование уголовного дела по факту уничтожения танцплощадки 0 Прокуратура Ленинского района Тамбова после обращения депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова установила, что предварительное расследование по факту уничтожения фонтана «Фестивальная площадка» в Парке культуры и отдыха в районе ТРЦ «Рио» в Тамбове завершили незаконно.