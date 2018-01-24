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Исполняется 70 лет со дня победоносного завершения Сталинградской битвы
В музейно-выставочном центре в Тамбове в течение месяца будет представлена выставка, посвящённая 100-летию Советской армии и 70-летию со дня победоносного завершения Сталинградской битвы. Для учащихся школ Тамбова экскурсии уже начались. Подрастающему поколению рассказывают об известных подвигах советских солдат.
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