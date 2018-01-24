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Подведены итоги года экологии
Сегодня, 06:54
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В Тамбове провели заседание коллегии органов исполнительной власти области в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Специалисты подвели итоги проведения года экологии в области и обсудили задачи по обеспечению экологической безопасности в наступившем году.
С 2015 года в области продолжают реализацию проекта по переводу транспорта на газомоторное топливо – метан, проводятся работы по строительству и ремонту гидротехнических сооружений. Так, в прошлом году в области расчистили 3 водных объекта, общая протяженность которых более 12 километров, отремонтировали 8 сооружений.
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