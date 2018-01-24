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В Мичуринском районе слетел с дороги автобус
Сегодня, 07:00
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В Мичуринском районе на автодороге Мичуринск — Кочетовка слетел с дороги на обочину пассажирский автобус, который вез людей. Ни пассажиры, ни водитель не пострадали, но выбраться из канавы самостоятельно автобусу не удалось, его пришлось вытягивать при помощи тяжелой техники.
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