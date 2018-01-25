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Тамбовскую филармонию планируют сдать в 2018 году
Сегодня, 07:36
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26 января, в Тамбовской областной Думе состоялось заседание фракции партии «Единая Россия». Единороссы обсудили информацию начальника управления архитектуры и градостроительства области Александра Филатова об объектах незавершенного строительства. Докладчик отметил, что возобновились работы на площадке Тамбовской филармонии, подрядчик планирует сдать объект в 2018 году.
«Кроме того, по поручению главы региона, были подписаны постановления администрации области, направленные на повышение эффективности расходования бюджетных средств при строительстве данных объектов», - отметил Александр Филатов.
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