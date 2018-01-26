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Тамбовская теплоэнергетическая компания задолжала более 400 млн. рублей
Сегодня, 08:21
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Муниципальное унитарного предприятие «Тамбовтеплосервис» с 2013 года осуществляет деятельность по эксплуатации объектов теплоэнергетической инфраструктуры города Тамбова, вырабатывает и реализует тепловую энергию. С января 2017 года вся тепловая энергия, вырабатываемая МУП «ТТС», отгружается в адрес ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» как единой теплоснабжающей организации в Ленинском и Советском районах города, фактически является посредником. Учредителями ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» выступают АО «ГТ Энерго» и ТОГУП «ЕРЦ».
При этом ООО «ТТК» нарушает обязательства перед муниципальным предприятием по оплате поставленной тепловой энергии и ГВС с первого отчетного периода. Сегодня задолженность ООО «ТТК» перед МУП «ТТС» составляет – 449 млн. руб. В этой связи муниципальное предприятие находится на гране банкротства и не может в полном объеме расплачиваться перед поставщиками энергоресурсов, необходимых для производства тепловой энергии.
В качестве варианта стабилизации ситуации на ближайшем заседании городской Думы будет рассматриваться вопрос о заключении МУП «ТТС» договор уступки права требования (цессии) с управляющими компаниями города Тамбова.
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