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«Жечь каленым железом» в Тамбовскую область приедут представители ЦИК РФ
Сегодня, 08:29
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В ЦИК РФ поступили жалобы о возможном злоупотреблении административным ресурсом в Тамбовской области и республики Дагестан. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова поручила сотрудникам аппарата выехать в Тамбовскую область и Дагестан для проверки возможных фактов нарушений избирательного законодательства.
Памфилова отметила, что ЦИК не допустит «никаких нарушений, злоупотреблений, с чьей бы стороны они не происходили». «Именно сейчас, в преддверии более активного периода, если там действительно есть какие-то применения административного ресурса, незаконная агитация, надо в корне это жечь каленым железом» - заявила Элла Памфилова.
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