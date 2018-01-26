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В области отмечается сокращение объемов реализации подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля
Сегодня, 08:38
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В 2017 году по сравнению периодом 2016 года сельхозорганизации Тамбовской области увеличили объемы реализации зерна, скота и птицы, молока при сокращении объемов реализации подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля, овощей – сообщает Тамбовстат. Сахарной свеклы (включая сахар в пересчете на сырье) реализовано 3896,7 тыс. тонн, это на 24,1 тыс. тонн (на 0,6%) меньше января-декабря 2016 года. Картофеля реализовано 53,4 тыс. тонн, меньше 2016 г. на 27,6 тыс. тонн (на 34,1%).
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