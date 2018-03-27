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В Тамбовском районе зафиксирована вспышка смертельной инфекции
27 марта 2018
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Ветеринарные врачи в ходе плановых весенних мероприятий обнаружили зоонозную инфекцию, передающуюся от больных животных человеку - бруцеллёз у 16-ти коров в селе Орловка Тамбовского района. В настоящее время инфицированные животные изолированы от основного стада. В срочном порядке управление ветеринарии региона подготовило план мероприятий по ликвидации болезни, на хозяйство наложен карантин.
Бруцеллёз может стать причиной смерти, нередко болезнь заканчивается инвалидностью.
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