В Тамбове пройдет международная конференция посвященная Асеевым Комментариев: 0



Ранее, исследователь Артем Александров в своих работах пришел к выводам, о том, что баснословные капиталы Асеевых были получены путём эксплуатации рабочих, присвоения прибавочного продукта и раскрыл связь потомков этой семьи с немецким оккупационным режимом во время Второй мировой войны. В частности Асеев Александр Михайлович (сын того самого М.В. Асеева, кому принадлежал дворец на ул. Набережной г. Тамбова) бы не только врачом, но и видным деятелем движения оккультизма в среде русской эмиграции. Он является издателем и одним из авторов альманаха «Оккультизм и Йога». Альманах предоставил трибуну широким кругам оккультистов-эзотериков. Переписка А.М. Асеева с Рерихами проливает свет на его связи с профашистскими элементами. 30 марта на базе усадьбы Михаила Асеева в Тамбове пройдет II Асеевская международная научная конференция «Российская благотворительность: история, традиции, личности» посвященная 160-летию со дня рождения Михаила Васильевича Асеева. В мероприятии примут участие специалисты из России, стран Европы и Латинской Америки. Значительная часть научных работ будет посвящена исследованиям истории рода Асеевых.Ранее, исследователь Артем Александров в своих работах пришел к выводам, о том, что баснословные капиталы Асеевых были получены путём эксплуатации рабочих, присвоения прибавочного продукта и раскрыл связь потомков этой семьи с немецким оккупационным режимом во время Второй мировой войны. В частности Асеев Александр Михайлович (сын того самого М.В. Асеева, кому принадлежал дворец на ул. Набережной г. Тамбова) бы не только врачом, но и видным деятелем движения оккультизма в среде русской эмиграции. Он является издателем и одним из авторов альманаха «Оккультизм и Йога». Альманах предоставил трибуну широким кругам оккультистов-эзотериков. Переписка А.М. Асеева с Рерихами проливает свет на его связи с профашистскими элементами.



