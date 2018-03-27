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В отношении гендиректора инжавинского сельхозпредприятия возбуждено уголовное дело
27 марта 2018
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В отношении генерального директора сельскохозяйственной организации в Инжавинском районе возбуждено уголовное дело по статье 145 УК РФ (невыплата зарплаты). По версии правоохранительных органов, руководитель предприятия с июля по сентябрь 2017 года не выплачивал зарплату 19 сотрудникам. Общий размер долга составил более 3,5 миллионов рублей. После вмешательства органов сотрудники полностью получили зарплату за указанный период.
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