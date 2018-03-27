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В Тамбове в районе ГУМа сбили насмерть пешехода
27 марта 2018
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В центре Тамбова в районе ГУМа водитель «Nissan Almera» сбил 33-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Пешехода доставили в больницу имени Архиепископа Луки, но от полученных травм он скончался.
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