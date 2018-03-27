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В Тамбове пройдут траурные мероприятия в память о погибших в Кемерово
27 марта 2018
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28 марта в России объявлен день скорби по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Сегодня в Тамбове в 17:00 пройдёт митинг в память о них. По официальным данным, в результате пожара в торговом центре умерло 64 человека и 53 пострадало, но жители Кемерово утверждают, что жертв гораздо больше, а местные власти сознательно умалчивают число погибших. В штабе, созданном родственниками жертв, на данный момент собраны данные о 85 пропавших без вести.
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