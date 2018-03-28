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На элеваторе в Знаменском районе будут производить муку
28 марта 2018
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На Кариан — Строгановском элеваторе Знаменском районе в ближайшее время приступят к переработке зерна на муку в приличных масштабах. Мельница на элеваторе за час способна перемолоть тонну зерна. Стоит отметить, что опыт по производству муки у элеватора есть. Больше пятнадцати лет пекарня на элеваторе работает с использованием муки собственного производства. В настоящее время хлеб, муку планируют отправлять в торговые точки Знаменского, Сампурского и Мордовского районов.
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