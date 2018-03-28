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С 28 марта по 1 апреля в Тамбове пройдет универсальная ярмарка
28 марта 2018
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В Тамбове у Ледового дворца спорта «Кристалл» с 28 марта по 1 апреля пройдет традиционная универсальная ярмарка, на которой будут представлены, как продовольственные, так и непродовольственные товары. К нам приедут представители торговых предприятий регионов Центрального федерального округа и Республики Беларусь.
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