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В Рассказовском районе произошло страшное ДТП
29 марта 2018
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Вчера на 20 километре автодороги «Тамбов-Пенза» в Рассказовском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Лоб в лоб столкнулись «Нива» и «Лада Приора». По предварительной версии, одна из машин вылетела на встречную полосу, что и стало причиной ДТП. В столкновении погибли два человека.
фото: ИА "Онлайн Тамбов.ру"
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