|
В Тамбове благоустроят 36 дворовых территорий
29 марта 2018
Комментариев: 0
Версия для печати
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году в городе Тамбове благоустроят 36 дворовых территорий. Такое решение принято на заседании муниципальной комиссии в администрации города Тамбова. Конкурсная комиссия учитывала активность жителей и платежную дисциплину при оплате услуг ЖКХ.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.