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За взятку в 25 тыс. рублей возбуждено уголовное дело
30 марта 2018
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Инспектор межрегионального управления государственного автодорожного надзора Тамбовской области подозревается в получении взятки в размере 25 тыс. рублей. По версии следствия, инспектор получил от представителя транспортной взятку в размере 25 тысяч рублей за специальное разрешение на перевозку опасных грузов по автодорогам Московской области без процедуры оформления всех этапов прохождения. В настоящее время правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
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