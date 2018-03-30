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Специалисты ожидают весеннее половодье ниже среднего ежегодного уровня
30 марта 2018
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По прогнозам специалистов в 2018 году в регионе ожидается весеннее половодье ниже среднего ежегодного уровня. В Тамбовском гидрометцентре отмечают, что резкого таяния снега в ближайшие дни не предвидится, поскольку плюсовая температура днем будет чередоваться с ночными заморозками.
В преддверии весеннего паводка работники специализированных служб в ежедневном режиме осуществляют объезд и обследование технического состояния гидротехнических сооружений, вопрос находится на контроле администрации области.
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