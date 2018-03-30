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Из Тамбовской области продолжает уезжать население
Вчера, 09:41
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Особенности миграционной ситуации в области в последние годы обусловлены политическими и социально-экономическими переменами, происходящими в жизни общества. В январе 2018 года в области сложилось миграционное уменьшение населения, которое составило 54 человека – сообщает Тамбовстат. В миграционном обмене с регионами России население области за январь 2018 года уменьшилось на 107 человек.
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