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В Тамбове открылся международный фестиваль имени Сергея Рахманинова

Сегодня, 07:53
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В Тамбове открылся международный фестиваль имени Сергея Рахманинова В день рождения Сергея Рахманинова 1 апреля, в Тамбове открылся международный фестиваль, он посвящен 145-летию со дня рождения русского композитора. Участников фестиваля приветствовал глава города Тамбова Сергей Чеботарев, который отметил, что рад встречать на тамбовской земле фестиваль в честь великого земляка. Мероприятие продлится до 13 мая.
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