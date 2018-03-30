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Сотрудники приюта «Доброе сердце» просят помощи волонтеров
Сегодня, 07:58
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В тамбовском приюте бездомных животных «Доброе сердце», который располагается на улице Московская произошло ЧП, территорию приюта затопило талой водой. «У нас вода пошла в вольеры!!!! Надо пробить канавы во льду для отвода. Женских сил явно не хватает. Помогите!!!» - говорится в сообщении на официальной группе «Доброе сердце». Приют «Доброе сердце» существует за счет пожертвований. Здесь содержат, кормят и лечат бездомных кошек и собак.
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