На Асеевской конференции обсудили традиции благотворительности Комментариев: 0



При этом не у всех историков существует однозначная позиция по отношению к семье фабрикантов Асеевых. В январе 1905 г. рабочие Арженской фабрики обратились к Асеевым с просьбой повысить заработную плату, которая не была удовлетворена. Через несколько дней вспыхнула забастовка, губернатор, состоявший в близких отношениях с Асеевыми, двинул в районы расположения фабрик войска.



«Ваше превосходительство! С каждым днём наш хозяин всё больше и больше нас притесняет. При очень маленькой заработной плате и при дорогих продуктах мы не в силах прокормить наши семейства. До сих пор у нас не заведено предохранителей от увечий, и за увечья хозяин платит, сколько хочет, за болезни вычитает, страхования нет…

Последнее время совсем задавили штрафами: ежемесячно хозяин получает штрафных от 150 до 400 рублей. За самую незначительную провинность переводит поденными на 30 коп. или увольняет: за неявку, например, или дремоту призывает на суд к управляющему, и он накладывает штраф 50 коп. или увольняет, за праздничную работу никому не платит…» - из заявления рабочих фабрики братьев Асеевых в с. Рассказове губернатору.

Фото: «Тамбовская жизнь» 30 марта в тамбовском музее-усадьбе Михаила Асеева прошла вторая научная историко-краеведческая конференция. Темой обсуждения стала российская благотворительность: история, традиции, личности. На благотворительности одной семьи Асеевых решили не останавливаться — границы расширили, включив других меценатов.При этом не у всех историков существует однозначная позиция по отношению к семье фабрикантов Асеевых. В январе 1905 г. рабочие Арженской фабрики обратились к Асеевым с просьбой повысить заработную плату, которая не была удовлетворена. Через несколько дней вспыхнула забастовка, губернатор, состоявший в близких отношениях с Асеевыми, двинул в районы расположения фабрик войска.«Ваше превосходительство! С каждым днём наш хозяин всё больше и больше нас притесняет. При очень маленькой заработной плате и при дорогих продуктах мы не в силах прокормить наши семейства. До сих пор у нас не заведено предохранителей от увечий, и за увечья хозяин платит, сколько хочет, за болезни вычитает, страхования нет…Последнее время совсем задавили штрафами: ежемесячно хозяин получает штрафных от 150 до 400 рублей. За самую незначительную провинность переводит поденными на 30 коп. или увольняет: за неявку, например, или дремоту призывает на суд к управляющему, и он накладывает штраф 50 коп. или увольняет, за праздничную работу никому не платит…» - из заявления рабочих фабрики братьев Асеевых в с. Рассказове губернатору.Фото: «Тамбовская жизнь»



