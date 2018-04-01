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Глава администрации области произвел новые назначения
Вчера, 14:44
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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин объявил о серьезных изменениях в руководящем аппарате областной администрации. Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Беляев назначен на должность заместителя директора департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области, начальника управления общественных связей.
Начальником управления лесами области назначен Сергей Истомин, а директором департамента секретариата и протокола аппарата главы администрации области стала Елена Сутормина.
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