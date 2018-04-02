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В драмтеатре выступят звёзды ситкомов
Сегодня, 06:15
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10 апреля в 11:00 в Тамбовском драматическом театре покажут пьесу "Московские каникулы" в исполнении московского ретро-театра "Багаж". "Московские каникулы" - лирическая комедия семидесятых годов. В этот же день пройдет спектакль "Счастье" в 19:00. Действие спектакля открывается зрителю в двух параллельных мирах.
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