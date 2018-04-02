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Северная часть Тамбова уходит под воду
Сегодня, 06:21
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Активное таяние снега привело к поводку не только на территории сельской местности области, стихия затронула город Тамбов. Тонны снега стремительно превращаются в потоки воды, которые неподвластны ливневой канализации, точнее в некоторых местах ее просто нет. Дорогу к новым микрорайонам в северной части областного центра построили, а про «ливнёвку» забыли. Бьют тревогу жители «Слободы», «Солнечного», не просыхает и у школы «Сколково».
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