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» » Стоимость летнего отдыха для детей составит 14122 рублей

Стоимость летнего отдыха для детей составит 14122 рублей

Сегодня, 06:25
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В администрации Тамбовской области прошло заседание координационного совета по организации отдыха и оздоровления детей. Начальник профильного управления Анна Орехова рассказала, что стоимость путевки для отдыха детей в регионе составит 14122 рубля.
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