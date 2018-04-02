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Полицейские оперативно раскрыли кражу автомобиля
Сегодня, 07:58
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В Тамбове в правоохранительные органы поступило сообщение о краже легкового автомобиля. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Полицейские приняли необходимые розыскные мероприятия, украденный автомобиль нашли в Котовске. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
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