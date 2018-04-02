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85 процентов дорог в Тамбове не имеют ливневую канализацию
Сегодня, 07:54
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Дорожные службы принимают меры по избавлению проезжей части от талых вод и восстановлению испорченного асфальтового покрытия, но как показывает мониторинг состояния дорог принимаемых мер недостаточно. По мнению администрации в восстановлении нуждается порядка 25% улично-дорожной сети областного центра, председатель комитета городского хозяйства называет цифру в 50%, а контрольно-счетная палата более 70%. На сегодняшний день только 15% дорог имеют ливневую канализацию, а 85% нет.
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