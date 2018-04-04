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» » На набережной в новом месте провалился коллектор

На набережной в новом месте провалился коллектор

Сегодня, 07:54
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В районе Росреестра на набережной в Тамбове провалился очередной участок коллектора это уже третья крупная коммунальная авария на набережной за последнее время. Как отмечают специалисты, коллектор повредился из-за резкого потепления, увеличилось количество сточных вод, и коллектор не выдержал объемов. При этом к устранению аварии службы пока не приступают, объясняя причину сильным подтоплением грунта и связанной с этой опасностью для рабочих.
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