Продолжается разбирательство по делу «игорной империи» Комментариев: 0



В период предварительного следствия был проведен значительный объём следственных действий, направленных на собирание и закрепление доказательств. Уголовное дело представляет особую сложность, поскольку преступная деятельность организованной группы, осуществлялась на территории всего региона. По делу назначен ряд судебных экспертиз. Было допрошено несколько сотен лиц в качестве свидетелей, были дополнительно назначены четырнадцать судебных компьютерно-технических экспертиз и одна фоноскопическая, проведено четыре выемки документов и предметов, имеющих значение для уголовного дела, произведен их осмотр, проведено шесть обысков, осуществлены контроль и запись телефонных переговоров, записи которых в настоящее время прослушиваются.



Также в УФСБ России направлено поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, в различные организации и учреждения направлены запросы, на часть из которых получены ответы и в настоящее время осуществляется анализ содержащейся в них информации.

В ходе предварительного расследования по мере собирания доказательств возникают новые основания для проведения следственных действий, направленных на дальнейшее собирание и закрепление доказательств. По итогам следственных действий по собиранию и закреплению доказательств потребуется также время для предъявления окончательного обвинения всем фигурантам уголовного дела.

В настоящее время правоохранительные органы продолжат распутывать уголовное дело, связанное с организацией подпольных игровых клубов на территории Тамбовской области. Напомним, что силами сотрудников тамбовского УФСБ совместно с полицией была проведена беспрецедентная для региона крупномасштабная операция по выявлению и задержанию преступной группировки. Всего в операции принимали участие 237 офицеров. В частности были задержаны следующие известные в городе лица: бывший следователь СУ СК при прокуратуре по Тамбовской области - Владимир Астафьев, депутат городской Думы — Сергей Гришаев, а также бывшие сотрудники правоохранительных органов А.В. Колягин и А.И. Рясков.В период предварительного следствия был проведен значительный объём следственных действий, направленных на собирание и закрепление доказательств. Уголовное дело представляет особую сложность, поскольку преступная деятельность организованной группы, осуществлялась на территории всего региона. По делу назначен ряд судебных экспертиз. Было допрошено несколько сотен лиц в качестве свидетелей, были дополнительно назначены четырнадцать судебных компьютерно-технических экспертиз и одна фоноскопическая, проведено четыре выемки документов и предметов, имеющих значение для уголовного дела, произведен их осмотр, проведено шесть обысков, осуществлены контроль и запись телефонных переговоров, записи которых в настоящее время прослушиваются.Также в УФСБ России направлено поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, в различные организации и учреждения направлены запросы, на часть из которых получены ответы и в настоящее время осуществляется анализ содержащейся в них информации.В ходе предварительного расследования по мере собирания доказательств возникают новые основания для проведения следственных действий, направленных на дальнейшее собирание и закрепление доказательств. По итогам следственных действий по собиранию и закреплению доказательств потребуется также время для предъявления окончательного обвинения всем фигурантам уголовного дела.



