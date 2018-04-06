Конкурсный отбор без конкурса – УФАС вынесло решение по центральному рынку Комментариев: 0 Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовский Центральный Рынок» 05.03.2018 опубликовало на сайте закупок проведении запроса котировок на комплексную уборку территории рынка.



ООО «ВИП ЛАЙН» в своей жалобе указывает, что 19.03.2018 в период с 9 до 12 часов его представитель не мог подать заявку на участие в запросе котировок, так как по указанному адресу не работали ни приемная, ни канцелярия, ни должностные лица. Объявленная на указанный день процедура вскрытия котировочных заявок не проводилась.



Комиссия Тамбовского УФАС России, рассмотрев представленные материалы, доводы заявителя, пояснения Заказчика, а также проведя внеплановую проверку, установила следующее. Доводы заявителя по вопросу невозможности подачи заявки были признаны неубедительными, но были выявлены другие нарушения.



Срок подачи котировочных заявок в нарушение требований ч. 6 ст. 74 Закона о контрактной системе не был продлен МУП «Тамбовский Центральный Рынок». При этом день окончания подачи котировочных заявок – 19.03.2018 приходится на 7-й рабочий день, что является недопустимым. Срок подачи котировочных заявок неправомерно сокращен на один рабочий день после внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок. Действия Заказчика содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 7.30 КоАП РФ.

Кроме того, комиссия по закупкам муниципального унитарного предприятия «Тамбовский Центральный Рынок» осуществила процедуру вскрытия ранее срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок.



Исходя из вышеизложенного, Комиссия Тамбовского УФАС России приходит к выводу о необходимости передачи материалов дела в администрацию города Тамбова в целях осуществления контроля в отношении обоснованности проводимой закупки и формирования начальной (максимальной) цены контракта на основании ч.8 ст. 99 Закона о контрактной системе.

Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовский Центральный Рынок» 05.03.2018 опубликовало на сайте закупок проведении запроса котировок на комплексную уборку территории рынка.ООО «ВИП ЛАЙН» в своей жалобе указывает, что 19.03.2018 в период с 9 до 12 часов его представитель не мог подать заявку на участие в запросе котировок, так как по указанному адресу не работали ни приемная, ни канцелярия, ни должностные лица. Объявленная на указанный день процедура вскрытия котировочных заявок не проводилась.Комиссия Тамбовского УФАС России, рассмотрев представленные материалы, доводы заявителя, пояснения Заказчика, а также проведя внеплановую проверку, установила следующее. Доводы заявителя по вопросу невозможности подачи заявки были признаны неубедительными, но были выявлены другие нарушения.Срок подачи котировочных заявок в нарушение требований ч. 6 ст. 74 Закона о контрактной системе не был продлен МУП «Тамбовский Центральный Рынок». При этом день окончания подачи котировочных заявок – 19.03.2018 приходится на 7-й рабочий день, что является недопустимым. Срок подачи котировочных заявок неправомерно сокращен на один рабочий день после внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок. Действия Заказчика содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 7.30 КоАП РФ.Кроме того, комиссия по закупкам муниципального унитарного предприятия «Тамбовский Центральный Рынок» осуществила процедуру вскрытия ранее срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок.Исходя из вышеизложенного, Комиссия Тамбовского УФАС России приходит к выводу о необходимости передачи материалов дела в администрацию города Тамбова в целях осуществления контроля в отношении обоснованности проводимой закупки и формирования начальной (максимальной) цены контракта на основании ч.8 ст. 99 Закона о контрактной системе.



