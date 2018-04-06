Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Конкурсный отбор по выбору регионального оператора по ТБО признан недействительным

Внимание! Из-за паводка перекрыты отдельные трассы в Тамбовской области

Кирсанов в числе лидеров по инвестициям в основной капитал

Любовь Кругова получила наказание в виде 9 лет лишения свободы

Моральная деградация общества – ключевая причина потребления наркотиков

ЗАО «Стройконсалтинг» не выполняет свои обязательства перед дольщиками

Юрий Хохлов: «Наши проекты меняют жизнь в лучшую сторону целых регионов»

Ремонт школы № 24 завысили больше чем на полмиллиона рублей

Депутаты отменили принятые ранее решения

Александр Никитин: «Трагедия в Кемерово для всех нас большой урок»

70% дорог Тамбова находится в неудовлетворительном состоянии

В молодежном театре состоялась премьера спектакля «Квадратура круга»

» » Конкурсный отбор без конкурса – УФАС вынесло решение по центральному рынку

Конкурсный отбор без конкурса – УФАС вынесло решение по центральному рынку

Сегодня, 07:32
Комментариев: 0
Версия для печати
Конкурсный отбор без конкурса – УФАС вынесло решение по центральному рынку Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовский Центральный Рынок» 05.03.2018 опубликовало на сайте закупок проведении запроса котировок на комплексную уборку территории рынка.

ООО «ВИП ЛАЙН» в своей жалобе указывает, что 19.03.2018 в период с 9 до 12 часов его представитель не мог подать заявку на участие в запросе котировок, так как по указанному адресу не работали ни приемная, ни канцелярия, ни должностные лица. Объявленная на указанный день процедура вскрытия котировочных заявок не проводилась.

Комиссия Тамбовского УФАС России, рассмотрев представленные материалы, доводы заявителя, пояснения Заказчика, а также проведя внеплановую проверку, установила следующее. Доводы заявителя по вопросу невозможности подачи заявки были признаны неубедительными, но были выявлены другие нарушения.

Срок подачи котировочных заявок в нарушение требований ч. 6 ст. 74 Закона о контрактной системе не был продлен МУП «Тамбовский Центральный Рынок». При этом день окончания подачи котировочных заявок – 19.03.2018 приходится на 7-й рабочий день, что является недопустимым. Срок подачи котировочных заявок неправомерно сокращен на один рабочий день после внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок. Действия Заказчика содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 7.30 КоАП РФ.
Кроме того, комиссия по закупкам муниципального унитарного предприятия «Тамбовский Центральный Рынок» осуществила процедуру вскрытия ранее срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок.

Исходя из вышеизложенного, Комиссия Тамбовского УФАС России приходит к выводу о необходимости передачи материалов дела в администрацию города Тамбова в целях осуществления контроля в отношении обоснованности проводимой закупки и формирования начальной (максимальной) цены контракта на основании ч.8 ст. 99 Закона о контрактной системе.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Пиявка должна быть здоровой - УФАС вынесло решение в отношении МУП «Аптека ...

ФГУ «Земельная кадастровая палата» сообщает о проведении запроса котировок

ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Тамбовской области сообщает о проведе ...

Кадастровая палата Тамбовской области сообщает о проведении запроса котиров ...

Кадастровая палата Тамбовской области сообщает о проведении запроса котиров ...

ООО ломбард «ФЛЕШ» провалил попытку оспорить постановление Тамбовского УФАС

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

Конкурсный отбор без конкурса – УФАС вынесло решение по центральному рынку

Сегодня, 07:32
0
Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовский Центральный Рынок» 05.03.2018 опубликовало на сайте закупок проведении запроса котировок на комплексную уборку территории рынка.

Конкурсный отбор по выбору регионального оператора по ТБО признан недействительным

Сегодня, 07:01
0
Арбитражный суд Тамбовской области вынес решение по иску прокуратуры в интересах Тамбовской области, в целях защиты публичных интересов жителей региона к Управление ТЭК и ЖКХ Тамбовской области и к АО «Тамбовская Сетевая Компания» о признании недействительным конкурсного отбора регионального

Внимание! Из-за паводка перекрыты отдельные трассы в Тамбовской области

Сегодня, 06:39
0
Из-за сильного паводка на территории Тамбовской области ряд автомобильных дорог закрыты для движения транспорта.

Продолжается разбирательство по делу «игорной империи»

Вчера, 08:12
0
В настоящее время правоохранительные органы продолжат распутывать уголовное дело, связанное с организацией подпольных игровых клубов на территории Тамбовской области.

Кирсанов в числе лидеров по инвестициям в основной капитал

Вчера, 07:51
0
В 2017 г. по предварительным данным на развитие экономики и социальной сферы области использовано за счет всех источников финансирования 111679,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что больше по сравнению с 2016 г. на 3,2% - сообщает Тамбовстат.

Профильное управление не признало дом на Советская, 107 объектом культурного наследия

Вчера, 07:32
0
Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области не признало дом на улице Советская, 107 в Тамбове объектом культурного наследия.

В индустриальном парке «Уварово» заложили капсулу нового завода

Вчера, 07:25
0
На площадке индустриального парка «Уварово» состоялось торжественное мероприятие по закладке памятной капсулы в основание нового завода по глубокой переработке зерновых культур.

Моршанск оказался во власти стихии

6 апреля 2018
0
В Моршанске из-за повышения уровня воды на водных объектах произошло подтопление частного сектора.

На набережной в новом месте провалился коллектор

6 апреля 2018
0
В районе Росреестра на набережной в Тамбове провалился очередной участок коллектора это уже третья крупная коммунальная авария на набережной за последнее время.

Любовь Кругова получила наказание в виде 9 лет лишения свободы

6 апреля 2018
0
Вчера суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя налоговой службы по Тамбовской области Любови Круговой, которую признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки).

Полицейские оперативно раскрыли кражу автомобиля

5 апреля 2018
0
В Тамбове в правоохранительные органы поступило сообщение о краже легкового автомобиля.

85 процентов дорог в Тамбове не имеют ливневую канализацию

5 апреля 2018
0
Дорожные службы принимают меры по избавлению проезжей части от талых вод и восстановлению испорченного асфальтового покрытия, но как показывает мониторинг состояния дорог принимаемых мер недостаточно.

Моральная деградация общества – ключевая причина потребления наркотиков

5 апреля 2018
0
В Тамбовской области проведено масштабное социологическое исследование, выборка составила более 4 тысяч человек.

Стоимость летнего отдыха для детей составит 14122 рублей

4 апреля 2018
0
В администрации Тамбовской области прошло заседание координационного совета по организации отдыха и оздоровления детей.

Северная часть Тамбова уходит под воду

4 апреля 2018
0
Активное таяние снега привело к поводку не только на территории сельской местности области, стихия затронула город Тамбов.

В драмтеатре выступят звёзды ситкомов

4 апреля 2018
0
10 апреля в 11:00 в Тамбовском драматическом театре покажут пьесу "Московские каникулы" в исполнении московского ретро-театра "Багаж".

Глава администрации области произвел новые назначения

2 апреля 2018
0
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин объявил о серьезных изменениях в руководящем аппарате областной администрации.

На Асеевской конференции обсудили традиции благотворительности

2 апреля 2018
0
30 марта в тамбовском музее-усадьбе Михаила Асеева прошла вторая научная историко-краеведческая конференция.

Сотрудники приюта «Доброе сердце» просят помощи волонтеров

2 апреля 2018
0
В тамбовском приюте бездомных животных «Доброе сердце», который располагается на улице Московская произошло ЧП, территорию приюта затопило талой водой.

В Тамбове открылся международный фестиваль имени Сергея Рахманинова

2 апреля 2018
0
В день рождения Сергея Рахманинова 1 апреля, в Тамбове открылся международный фестиваль, он посвящен 145-летию со дня рождения русского композитора.

Администрации города Тамбова вынесено предупреждение

1 апреля 2018
0
После обращения прокуратуры области Тамбовское УФАС России выдало предупреждение администрации города Тамбова о прекращении признаков нарушения антимонопольного законодательства.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ в качестве электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, ГИБДД, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, тамбовчанин, юрий жирков

Показать все теги