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С нами Бог! Председатель городской Думы возглавил крестный ход
Сегодня, 07:27
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В Тамбове 8 апреля состоялся Крестный ход. Участие в нем приняли священнослужители, представители казачества, православные верующие. Возглавлял шествие митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий и председатель Тамбовской городской думы Виктор Путинцев.
После окончания шествия владыка поздравил паству и лично председателя Гордумы Виктора Путинцева со Светлым Христовым Воскресением, отметив, что политический деятель такого высокого ранга впервые в Тамбове принял участие в крестном ходе.
Фото - "Новый век"
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