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В Тамбове прошла эвакуация из поликлиники № 6
Сегодня, 07:50
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В рамках плановых учений 8 апреля, пожарные эвакуировали пациентов и медицинский персонал из поликлиники №6 города Тамбова. Люди покинули больницу в течение пяти минут. Во время учений медицинские работники разобрали алгоритм действий, который нужно знать в случае возникновения пожара.
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