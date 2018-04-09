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Вынесен приговор экс-сотруднику УФСИН обокравшего осужденного

Сегодня, 07:58
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Суд вынес приговор экс-сотруднику УФСИН, который работал в исправительной колонии № 3 в поселке Зеленый Рассказовского района. Бывший сотрудник правоохранительных органов признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, он изъял у осужденного телефон без соответствующего оформления. После чего, выпытав у осужденного пароль от телефона, сотрудник колонии перевел находящиеся на сим-карте денежные средства в размере 8 тысяч рублей на банковскую карту своей подруги. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
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