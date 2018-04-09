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Последнее заседание Тамбовской городской Думы прогуляли 12 депутатов
Сегодня, 08:17
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Тамбовская городская Дума на своем официальном сайте опубликовала первую информацию по результатам мониторинга посещаемости депутатами комитетов и заседаний. Напомним, что ранее были введены изменения в правила депутатской этики. Так, последнее 39-е очередное заседание 28 марта пропустили 12 депутатов.
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